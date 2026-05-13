ロックバンド、サカナクションが13日、公式Xを更新。2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」がアップルミュージックで1位になったと報告した。「サカナクション『夜の踊り子』#AppleMusicトップソング1位となっています。リリースから14年、今こうして沢山の方に聴いていただけることを嬉しく思います。改めて歌詞やMVなど楽曲の世界観もお楽しみ下さい」とポストした。「夜の踊り子」は現在、ネット上で爆発的な人気が出ている