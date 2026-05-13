ロックバンド、サカナクションが13日、公式Xを更新。2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」がアップルミュージックで1位になったと報告した。

「サカナクション『夜の踊り子』 #AppleMusicトップソング1位となっています。リリースから14年、今こうして沢山の方に聴いていただけることを嬉しく思います。改めて歌詞やMVなど楽曲の世界観もお楽しみ下さい」とポストした。

「夜の踊り子」は現在、ネット上で爆発的な人気が出ている。きっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール（Pacu Jalur）」の動画に「夜の踊り子」が使用され、ネット上で大バズり。船の先頭に立つ子供の船頭がテンポよく舞を披露し、「夜の踊り子」のリズムがピッタリと同化。芸能人に限らず一般人も音源を使用してダンスを披露し、一気に拡散された。

ギター・ボーカルの山口一郎（45）は5月9日のバンド19周年の記念生配信で同曲を熱唱。その際、ネットミームのダンスを自ら踊り、同時接続7万人以上のファンを沸かせていた。