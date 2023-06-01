第1回映画館大賞の授賞式が12日、都内で行われ、李相日監督（52）の「国宝」が受賞した。「映画館でこそ見るべき映画」として全国の映画館スタッフ3000人余りの投票で決定し、李監督は「何でも1回目はうれしいもの」と笑顔。昨年6月に公開され、現在も興行収入207億8000万円（5月10日現在）と邦画実写の歴代最高記録を更新中。「これからも観客が映画館に入って、どれだけ没入できるかを追求していきたい」と意欲を新たにした