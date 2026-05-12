東京・八王子市で先月、体長1メートル以上のツキノワグマ1頭が出没したことがわかりました。これまでよりも街に近いエリアで目撃されたことから、市はクマ用の箱わなを設置し、対策に乗り出しています。八王子市によりますと、先月29日、元八王子町二丁目の雑木林で体長1メートル以上のツキノワグマ1頭が出没していたということです。クマは、おととい、近くに設置されたイノシシ用のわなのセンサーカメラ点検の際に、写っているこ