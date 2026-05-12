●海外勢が現先合算で5週ぶりに売り越す一方、個人と信託銀は買い越す 東証が12日に発表した4月第5週(4月27日～5月1日)の投資部門別売買動向(現物)によると、原油高や金利上昇で売りに押され、日経平均株価が前週末比203円安の5万9513円と4週ぶりに小反落したこの週は、証券会社の自己売買が5週連続で売り越した。売越額は9057億円と前の週の8385億円から増加した。 一方、海外投資家は5週連続で買い越し、買越額