落語家・立川志らく（62）が12日に公式X（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカル（34）の落語家デビューを批判する同業者について言及した。ヒカルはタモリ発言を巡り、YouTube上で志らくとコラボし、そこで意気投合。落語に興味を持ったヒカルが弟子入りを志願したところ、志らくは快諾し「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと！デビューさせましょう！」とつづっていた。この件について、志らくは「反対する人