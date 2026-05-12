鶴岡市の山形自動車道田麦俣トンネルで3年前、車同士が正面衝突して5人が死傷した事故の裁判に関連し、山形地方検察庁が12日、現場付近を8時間通行止めにして、実況見分を行いました。2023年5月2日、山形自動車道の田麦俣トンネルで、仙台市の会社員・早坂覚啓被告（32）が乗用車を運転中、対向車線にはみ出して前から来た乗用車と衝突しました。この事故で、早坂被告の車に乗っていた当時1歳の長男と24歳の妻、それに対向車に乗っ