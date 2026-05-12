元プロ野球選手の中田翔氏が１２日、インスタグラムを更新。愛車の「シボレー・マリブ」を運転する姿を投稿した。中田氏はライトブルーのハンドルを握り運転する写真を添え「今日は野球スクール施設に設置する予定のスクールバスの視察に来ました！スクールバスの中でアパレル商品を販売する予定やからみんな楽しみにしててね〜！！」と呼びかけた。フォロワーからは「マリブ運転してる翔君に遭遇したい」、「カッコイイ！」