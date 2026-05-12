セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月12日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。「きき湯」無料券がもらえるのは14日まで「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月12日に始まった「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。1つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア」の「ブラック」「カフェラテ」（各500ml）です。どちらか1本を購入