北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバーが、５月15日に発表される。本稿では、スポーツジャーナリストの河治良幸氏に選出26人を予想してもらった。――◆――◆――５月15日のメンバー発表が迫っているが、改めて筆者の最終予想をお届けしたい。前回の記事から１か月が経ち、評価が変わっていないところと、新たな怪我人の出現で、構成バランスを見直さないといけないところなど、いくつかの変更点はある。さらに