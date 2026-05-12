囲み取材に応じて心境「覚悟は決まっています」DeNAの山本祐大捕手は12日、横浜スタジアムで取材に応じ、ソフトバンクへのトレードとなった心境を語った。約9年間所属した球団との“別れ”にも「ユニホームを脱ぐワケじゃない」など淡々と思いを語った。2017年ドラフト9位でDeNAに入団した山本は、2021年に51試合に出場して主力になると、2023年には71試合、2024年は108試合、2025年は104試合に出場し、DeNAの正捕手として活躍