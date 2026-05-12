バレーボールＳＶリーグ女子のヴィクトリーナ姫路が１２日、２０２４年パリ五輪日本代表で１８１センチのアタッカー・宮部藍梨、吉田眞奈、渡辺かや、イ・ジェヨン（韓国）、チャッチュオン・モクシー（タイ）の５選手の退団を発表した。宮部はチームを通じて「プロバレーボール選手として４年間、良い時も悪い時もファンの皆さま、チームの皆さんに支えて頂いて今があると思っています。次のステップでの自分らしさを忘れず、