【モデルプレス＝2026/05/12】女優の桐谷美玲が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもからもらった母の日の贈り物を披露した。【写真】36歳ママ女優「小さい頃あるあるの間違い可愛い」母の日の子どもからの直筆メッセージ◆桐谷美玲、子どもの直筆メッセージ披露桐谷は、子どもからもらった母の日の直筆メッセージを公開。一輪のカーネーションが花瓶に飾られ、その横には「ままへ いつもありがとう いつもだいすま