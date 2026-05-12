本拠地ジャイアンツ戦【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦で今季7度目の先発登板。6回に先頭からの3連打で逆転を許して降板となった。5回0/3で6安打5奪三振2四死球3失点。最速は99.5マイル（約160.1キロ）だった。初回は先頭イ・ジョンフに初球を左中間へのライナーを飛ばされるも、左翼手のT・ヘルナンデスが滑り込んで