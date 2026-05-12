本拠地ジャイアンツ戦

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦で今季7度目の先発登板。6回に先頭からの3連打で逆転を許して降板となった。5回0/3で6安打5奪三振2四死球3失点。最速は99.5マイル（約160.1キロ）だった。

初回は先頭イ・ジョンフに初球を左中間へのライナーを飛ばされるも、左翼手のT・ヘルナンデスが滑り込んでキャッチ。アラエス、シュミットも打ち取ってわずか5球で終えた。

2回は4番デバースにフルカウントから2球ファウルで粘られ、スプリットを右翼席へ運ばれた。続くラモスにも右前打を許したが、そこからは3者連続三振で切り抜けた。

3回には先頭ロドリゲスへの四球から2死満塁のピンチを背負ったが、ラモスを三ゴロに打ち取って無得点で終えた。4回、5回はともに3者凡退とした。

援護したいドジャース打線は4回、フリーマンからの4連打と併殺の間に2点を奪い、逆転に成功。佐々木は勝ち星の権利を持って5回を投げ終えていた。

しかし6回、シュミット、デバースの連打で無死二、三塁とされ、ラモスに三塁線を破られる適時打で逆転された。ここでロバーツ監督が交代を告げた。

佐々木は前回登板となった2日（同3日）の敵地カージナルス戦では6回3失点で3敗目を喫していた。（Full-Count編集部）