香港エクスプレス航空は、「エクスプレスセール」を5月12日午前11時から14日まで開催している。片道運賃はウルトラライト運賃が4,400円から、ライト運賃が5,400円から。いずれも燃油サーチャージ（片道11,200円）や諸税は別途必要となる。搭乗期間は5月26日から9月30日まで。一部除外期間がある。対象路線は、仙台・東京/羽田・東京/成田・小松・名古屋/中部・大阪/関西・広島・高松・福岡・沖縄/那覇、石垣〜香港線の日本発着11路