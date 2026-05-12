12日（火）は西日本から東北では晴れる所が多いですが、午後は雲が広がりやすく、所々でにわか雨や雷雨がある見込みです。北海道は晴れるでしょう。13日（水）は12日よりも西日本から北日本にかけて雲が広がりやすく、午後を中心に所々で雨が降り、雷雨になる所もありそうです。山沿いほど大気の状態が不安定となるため、急に空が暗くなったり、雷鳴が聞こえてくる、冷たい風が吹くなどした場合には、早めに頑丈な建物に移動するよ