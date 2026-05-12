5月12日は国際看護師の日です。中国での2026年の看護師の日のテーマは「看護師の陣容を発展強化させ、人民の健康を守る」です。中国では看護師分野での発展と拡大が絶えず続いています。2025年末時点で、全国の登録看護師は606万2000人に達しました。2020年比では約135万人の増加で、増加率は約29％でした。人口1000人当たりの登録看護師数は2020年の3．34人から2025年には4．32人に増加しました。また、看護師の専門的資質と能力