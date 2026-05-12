神奈川県横浜市の商業施設で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、海上自衛隊員の男が逮捕されました。男は、靴の中に小型カメラを仕込ませていたということです。警察によりますと、逮捕された海上自衛隊・横須賀基地所属の3等海曹、波多野聖人容疑者は10日、横浜市みなとみらいにある商業施設の店舗内で、女性のスカートの中を小型カメラで盗撮しようとした疑いがもたれています。波多野容疑者は靴に小さな穴を開け、その