「終の棲家（ついのすみか）として、中古のボロボロのマンションを購入し、自分の趣味全開のかわいいおうちをつくりました」と、SNS（X）にリノベーションした部屋の写真をポストしたTommy September6さん（以下、Tommyさん）。その投稿は、880万回以上表示され、「いいね」が15万以上もつくなど、大勢の注目を集めました。現在、ますますかわいさが進化しているTommyさんのおうちに取材班が突撃！一緒に「リアル・ドールハウス