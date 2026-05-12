5月9日、イギリスの海外領土であるトリスタンダクーニャ諸島で男性1人がハンタウイルスに感染した疑いがあることを受け、政府は島に医療物資を届ける降下作戦を実施した。【映像】飛行場のない孤島への空中投下作戦の様子映像には、輸送機から次々と降下していくイギリス軍の空挺部隊が映っている。男性は、4月13〜15日までハンタウイルスの集団感染の疑いが出ているクルーズ船「MVホンディウス」の乗客だったということであ