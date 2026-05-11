面倒なスイーツは作りたくない人へ できるだけお金をかけず、しかも簡単にスイーツを作りたい。そんな人のために、今回はヨーグルトとホットケーキミックスを使ったおやつのレシピをご紹介します。 ふわふわドーナツ ※ 記事の表紙写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました もっちりパンケーキパウンドケーキクッキー いかがですか？おなじみの定番スイーツが、たった2つの材料でできてしまうなんて驚きですね。