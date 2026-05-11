現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月15日に回答があった新潟県在住66歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：66歳男性同居家族構成：本人、妻（61歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：新潟県リタイア前の雇用形態：公務員リタイア前の年収：600万円現在の預貯金：2000万円、リスク資産：2億円これ