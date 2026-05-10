5月5日、富士宮市内の養豚場で感染が確認された豚熱への対応について、県は10日、殺処分後の消毒・清掃作業を全て完了しました。富士宮市の養豚場では、5月4日に子豚が死んでいるのが見つかり、5日に「豚熱」の感染が確認されました。県は9日までに、豚熱が発生した農場内の3873頭の豚を殺処分し、埋める作業を終えていました。そして10日、県は、消毒・清掃作業を終えて、防疫措置を全て完了したと発表しました。防疫作業員の動員