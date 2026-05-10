【J1百年構想リーグ EAST第16節】(味スタ)FC東京 2-1(前半1-1)東京V<得点者>[F]室屋成(41分)、長倉幹樹(90分+5)[東]森田晃樹(29分)<警告>[F]橋本拳人(21分)、遠藤渓太(56分)、アレクサンダー・ショルツ(79分)主審:上村篤史└2位・FC東京が後半ATの長倉弾で劇的勝利、残り2戦で首位と勝ち点4差…佐藤龍之介&長友はW杯へラストアピール