俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が、10日に放送される。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開前回は、武田信玄（高嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。後ろ盾をなくした義昭は