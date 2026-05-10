NHK大阪放送局が制作する『歴史探偵』（毎週水曜後10：00〜10：45）の13日放送回では「サグラダ・ファミリア」を取り上げる。【画像】高精細カメラに撮影されたサグラダ・ファミリアのステンドグラス俳優の佐藤二朗所長を務める探偵社で、NHKアナウンサーが探偵となり、歴史の現場に眠る真相を徹底取材。調査結果をもとに、佐藤所長がゆるくも独特の世界観あふれるスタジオトークを繰り広げる。スペイン・バルセロナにある