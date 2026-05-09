ウェンディーズの新作トマトソースバーガー登場♡夏限定チリメニューに注目

ウェンディーズ・ファーストキッチンから、夏限定の新作バーガー4種が2025年5月14日（木）より登場♡看板メニュー「ウェンディーズチリ」をアレンジした特製ソースを使用し、チーズやトマト、スパイシーチキンとの組み合わせを楽しめるラインアップが揃います。食欲を刺激するHOTな味わいで、夏気分を盛り上げてくれそう♪

人気チリが主役の新作バーガー

毎年人気を集める「ウェンディーズチリバーガー」が、今年はさらにおいしくリニューアル。

バーガー専用に調整されたチリソースは、牛ひき肉やチリビーンズ、スパイスの旨味をしっかり感じながら、チーズパウダーを加えることでより一体感のある味わいに仕上げられています。

「ウェンディーズチリチーズベーコンバーガー」は、単品990円。濃厚なチーズソースと香ばしい燻製ベーコンが重なり、コク深い味わいを堪能できます。

「ウェンディーズチリベーコンバーガー」は、単品1,020円。フレッシュなスライストマトの爽やかな酸味がアクセントになり、食べ応えがありながらも後味はさっぱり。チリソースとの相性も抜群です。

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HOT好き必見のスパイシー系も

辛いもの好きにおすすめなのが、「ウェンディーズホットチリスパイシーチキンフィレバーガー」単品780円。

通常のチリソースにチリペッパーを加えたHOT仕様で、スパイシーチキンとの組み合わせがやみつきになる一品です。

アメリカ本場を感じさせる刺激的な辛さと旨味が楽しめるので、これからの暑い季節にもぴったり。ピリッとした辛さが食欲をそそり、ボリューム感がありながら最後まで飽きずに楽しめます♪

また、「Jr.ウェンディーズチリバーガー」単品550円もラインアップ。Jr.サイズながら、ウェンディーズチリの本格的な味わいはそのまま。

スライストマトを合わせた軽やかな仕上がりで、小腹が空いた時にもおすすめです。

キャンペーン情報もチェック♡

新商品の発売を記念して、2025年5月7日（木）～5月24日（日）まで、ファーストキッチン公式X（旧Twitter）にてフォロー＆リポストキャンペーンを開催。

対象投稿をリポストすると、抽選で20名に「新商品の無料試食券」2枚がプレゼントされます。

さらに、販売期間は2025年5月14日（木）～6月下旬頃までの予定。期間限定メニューなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

まとめ

ウェンディーズの人気メニュー「ウェンディーズチリ」を存分に楽しめる今年の新作バーガー。濃厚チーズやトマトの爽やかさ、刺激的なHOTチリまで、それぞれ異なる魅力を味わえるラインアップが揃いました。

夏だけの特別な味わいを、ぜひウェンディーズ・ファーストキッチンで楽しんでみてください♪