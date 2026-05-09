ゆうちょ銀行の定期貯金は、全国どこでも利用でき、少額から安心して始められる人気の貯蓄商品です。「定期貯金を始めたいけれど、どれくらい利息がつくの？」そんな疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。今回は、定期貯金に1年・3年・5年で預けた場合、それぞれどのくらい利息がつくのかをシミュレーションし、あわせて仕組みや注意点もやさしく解説します。※金利は2026年5月1日時点ゆうちょ銀行の定期貯金の利息をシミュレ