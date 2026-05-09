名古屋〜京阪神間は在来線を使うか、新幹線を使うか、選択に迷う旅人も多いと思います。私もゴールデンウィークに名古屋から神戸方面へ帰る用事ができ、選択に迷いました。そこで、いろいろと調べると、「特別快速から新快速への乗り継ぎ1本のみ」という絶妙なコースを発見。さっそく乗ってみることにしました。【写真】名古屋駅に停車する「特別快速米原行き」これなら大垣駅での乗り換えは不要です大垣駅での乗換不要な特別快