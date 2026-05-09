8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と今江敏晃氏が、同日の中日戦に4安打した巨人・吉川尚輝について言及した。番組MCの谷繁元信氏が「負けた中にも吉川が4安打。状態が悪かったので8番を打っていましたけど」と話すと、すかさず辻氏が「上位にいないと、彼がそのポジションにいないと繋がらない。脅威ですよ、足もありますし」と話した。今江氏は「ヒットの内容が全部良い。今日の