2026年5月8日、韓国メディア・MBCは日本メディアの報道を引用し、日本政府が自衛隊と韓国軍の間で軍用物資を相互に提供し合う「物品役務相互提供協定（ACSA）」の締結を目指していると伝えた。記事によると、ソウルで7日に開催された「第14回日韓安保政策協議会」を受け、日本側は今後、日韓の防衛協力における具体的な成果としてACSAの締結を目標に掲げる方針だという。ACSAは、自衛隊と韓国軍が燃料や弾薬などの物資を共同で融通