ハッカーのイメージジェイアール東海高島屋（名古屋市）は8日、アルバイト従業員の応募受け付け用サーバーに不正アクセスがあったと発表した。氏名や連絡先、給与の振込口座などをシステムに登録しており、2021年3月1日以降に契約した最大1338件の個人情報が流出した可能性がある。現時点で流出は確認しておらず、調査を続けている。不正アクセスは5月1日に検知し、サーバーをネットワークから遮断した。サーバーが身代金要求