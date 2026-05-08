5月8日に東京地裁に会社更生法の適用を申請した（株）トーシンホールディングス（TSRコード:400797887、名古屋市、東証スタンダード）を取り上げる。2000年10月に株式を公開し、傘下の事業会社を通じて携帯ショップやゴルフ場を運営。2025年4月期の連結売上高174億円を誇る企業のTSR REPORT（信用調査報告書）には何が書かれていたのか――。2026年3月作成の信用調査報告書の「所見」欄には、「不適切会計の調査等により開示が