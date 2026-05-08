モバイルバッテリーの取り扱い変更を利用客にチラシで周知する航空会社の関係者＝4月、羽田空港多発するモバイルバッテリー火災を受け、4月から航空機での使用に関する規制が強化された。持ち込みは1人2個までとなり、機内でバッテリーに充電する行為が禁止に。航空各社は座席上の荷物棚には入れないようにするといった運用で安全確保に努めたが、発煙や出火は後を絶たなかった。新規制について乗客への周知が課題となる。可燃