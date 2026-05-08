世界的人気アニメ『ブルーイ』の日本初となる期間限定コラボカフェが、5月18日（月）から、麻布台ヒルズ内の「麻布台ヒルズカフェ」で開催される。【写真】かわいい！『ブルーイ』コラボカフェで楽しめるメニュー一覧■『ブルーイ』の世界観をリアルに体験『ブルーイ』は、オーストラリアに暮らすブルーイとその家族の日常を描いた、世界中で人気のファミリー向けアニメーション作品。6月12日（金）からはシネマ上映イベント