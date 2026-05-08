世界的人気アニメ『ブルーイ』日本初コラボカフェ開催！ 5．18から麻布台ヒルズで
世界的人気アニメ『ブルーイ』の日本初となる期間限定コラボカフェが、5月18日（月）から、麻布台ヒルズ内の「麻布台ヒルズカフェ」で開催される。
【写真】かわいい！ 『ブルーイ』コラボカフェで楽しめるメニュー一覧
■『ブルーイ』の世界観をリアルに体験
『ブルーイ』は、オーストラリアに暮らすブルーイとその家族の日常を描いた、世界中で人気のファミリー向けアニメーション作品。6月12日（金）からはシネマ上映イベント「ブルーイinシネマ」第2弾が実施予定で、それに先駆けて、今回『ブルーイ』の世界観をリアルに体験できるコラボカフェの開催が決まった。
本カフェでは、『ブルーイ』のエピソードに登場するデザートや、舞台であるオーストラリアで親しまれているフードを再現したメニューを提供。また、キャラクターをモチーフにしたドリンクやオリジナルクッキーなど、本キャンペーン限定メニューも登場する。すべてのメニューは店内利用に加え、テイクアウトも可能だ。
店内は、『ブルーイ』のキャラクターで装飾し、『ブルーイ』のキャラクターたちに囲まれた没入感のある空間が楽しめるという。
また、本キャンペーンと連動し、「大垣書店 麻布台ヒルズ店」の絵本ギャラリーでは、『ブルーイ』の特別展示を開催。会場では、世界中で人気を集める絵本シリーズのほか、作品の世界観を紹介するイラストやグッズを展示予定だ。期間中に『ブルーイ』関連書籍を購入した人には、オリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施する。
『ブルーイ』のコラボカフェは、5月18日（月）から5月24日（日）までの期間限定で、「麻布台ヒルズカフェ」で開催。予約は不可で、来店時にカフェの受付で確認が必要。
【写真】かわいい！ 『ブルーイ』コラボカフェで楽しめるメニュー一覧
■『ブルーイ』の世界観をリアルに体験
『ブルーイ』は、オーストラリアに暮らすブルーイとその家族の日常を描いた、世界中で人気のファミリー向けアニメーション作品。6月12日（金）からはシネマ上映イベント「ブルーイinシネマ」第2弾が実施予定で、それに先駆けて、今回『ブルーイ』の世界観をリアルに体験できるコラボカフェの開催が決まった。
店内は、『ブルーイ』のキャラクターで装飾し、『ブルーイ』のキャラクターたちに囲まれた没入感のある空間が楽しめるという。
また、本キャンペーンと連動し、「大垣書店 麻布台ヒルズ店」の絵本ギャラリーでは、『ブルーイ』の特別展示を開催。会場では、世界中で人気を集める絵本シリーズのほか、作品の世界観を紹介するイラストやグッズを展示予定だ。期間中に『ブルーイ』関連書籍を購入した人には、オリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施する。
『ブルーイ』のコラボカフェは、5月18日（月）から5月24日（日）までの期間限定で、「麻布台ヒルズカフェ」で開催。予約は不可で、来店時にカフェの受付で確認が必要。