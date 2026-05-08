優しくしてくれるし、会えば楽しい。それなのに、なぜか不安が消えない。恋愛中そんな感覚に陥ったことありませんか？男性の本気度は、わかりやすい優しさよりも“向き合い方の一貫性”に出ます。違和感の正体は、その温度差にあることが少なくありません。優しさが“その場だけ”で終わる会っているときは丁寧で優しいのに、離れると急に淡白になる。こうした“場面限定の優しさ”が続く場合、関係全体への関心が高いとは言いにく