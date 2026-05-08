「優しいけど不安…」その違和感、男性の“本気度の差”かもしれない
優しくしてくれるし、会えば楽しい。それなのに、なぜか不安が消えない。恋愛中そんな感覚に陥ったことありませんか？男性の本気度は、わかりやすい優しさよりも“向き合い方の一貫性”に出ます。違和感の正体は、その温度差にあることが少なくありません。
優しさが“その場だけ”で終わる
会っているときは丁寧で優しいのに、離れると急に淡白になる。こうした“場面限定の優しさ”が続く場合、関係全体への関心が高いとは言いにくい状態です。男性は本命相手には、会っていない時間も含めて一定の配慮が見られることが多く、優しさが断続的ではなく続いていきます。
関係を進める意思が見えてこない
優しい言葉はあるのに、関係そのものは前に進まない。この状態が続く場合、男性側に今の距離を維持したい心理が働いている可能性があります。もしあなたが本命であれば、タイミングはあっても、どこかで関係を進めようとする動きが見えてくるものです。
男性の都合に合わせた関わり方になっている
連絡や会うタイミングが、男性の都合に偏っていると感じる場合も注意が必要。優しさはあっても、優先順位が高いとは限りません。本命相手には、相手の都合も考えた調整が入るため、一方的な関係にはなりにくいのが特徴です。
不安の正体は、男性の態度が“一貫していないから”であることが多いでしょう。大切なのは、暖っ性の優しさがどこまで続いているか。言葉や一時的な態度ではなく、関係全体の扱い方に目を向けることで男性の本心は見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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