昨季の沢村賞・伊藤から4号ソロを放った

■日本ハム 12ー2 楽天（6日・楽天モバイル最強パーク）

驚異の成長曲線を描いている。楽天の平良竜哉内野手が6日、本拠地で行われた日本ハム戦に「1番・左翼」で先発出場すると、左翼テラス席へと運ぶ4号ソロを放った。3試合連続となる一発に「新主砲爆誕やな」「この人何者ですか……」とファンからは驚きの声があがった。

3回2死の場面だった。相手先発の伊藤大海投手が投じた一球を強振。高々と舞い上がった打球は左翼テラス席に吸い込まれた。これで3戦連発。さらに、昨季の沢村賞投手からの先制弾に本拠地は大歓声に包まれた。

4月29日のプロ1号からわずか1週間で4発だ。4日には8回に同点ソロ。5日も2点を追いかける6回にソロを放っていた。驚異的なペースで、主砲の浅村栄斗内野手に並ぶチームトップの4本塁打を記録している。

「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeが映像を公開すると、「右の長距離砲がこんなすぐに見つかるとは」「えぐい」「これは和製アルトゥーベ」「飛躍の年になりそうだ」「芽吹いてきていて本当にうれしい」と、ネット上のファンからは驚きの声が殺到。また、これまでの代走や、代打中心の起用から一変した“覚醒”ぶりに「なんでこんな打てるようになったん？」「この人何者ですか……」「いやいやこれは誰が予想した？」と困惑混じりの称賛も目立った。

平良は2022年ドラフト5位でNTT西日本から入団した27歳。1軍デビューを果たした2024年オフに腰の手術で育成契約となったが、昨年11月に再び支配下契約を勝ち取った。今季はここまで22試合に出場し打率.267、4本塁打、5打点の成績を残している。（Full-Count編集部）