インスタグラムを更新体操の元五輪金メダリストで「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさん（ルーマニア）が、6日までに自身のSNSを更新。64歳となった現在もレギンス姿で軽快な動きを披露し、ファンの反響を呼んでいる。屋内で黒の長袖トップスに水色のショート丈レギンスというスポーティーな装いで登場したコマネチさん。音楽に合わせて軽やかにステップを踏み、現役時代を彷彿とさせる優雅な腕の動きやターンを披露し