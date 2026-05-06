さだまさしが、5月13日にリリースするニューアルバム『神さまの言うとおり』のアニメーションティザー映像を公開した。 （関連：『EIGHT-JAM』を機に辿るさだまさしの名曲“マニア”カズレーザー、上白石萌音、MOROHA アフロらとの縁） 本映像は、アルバムのタイトルトラック「神さまの言うとおり」の音源に、アルバムに込められた想いから着想を得たという主人公が描かれている。な