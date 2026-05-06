陸上・静岡国際陸上の静岡国際は3日、静岡・エコパスタジアムで行われ、女子3000メートル障害で日本記録保持者の齋藤みう（パナソニック）が9分31秒83で圧勝。転倒するアクシデントがありながらも、9月のアジア大会派遣標準記録（9分37秒26）を切り、力の差を見せた。4月には米国アルバカーキで合宿を行い、田中希実、廣中璃梨佳らと共に練習。世界を知る先輩たちから刺激を受け、更なる飛躍を誓った。レコードホルダーの貫録