世田谷区「恵泉通り」60年越しの全線開通へ！ 近隣住民が語る2026年4月23日に東京都世田谷区は、1966年の事業計画決定から未開通区間が残っていた区道「恵泉通り」について、2028年４月以降にすべての区間で開通する目処が立ったことを区議会で明らかにしました。長年、迂回していた近隣住民の声を交え、これまでの経緯と現在の現地の様子、今後の見通しについて解説します。【画像】「えぇ…」 ココが「60年開通しなかった場