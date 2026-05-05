米ロサンゼルス在住のモデルでタレント・平子理沙（55）が5日までに自身のインスタグラムを更新。最新コーデを披露した。平子は「ずっと欲しかったCHANEL25SMALLツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入りヘビロテしていま〜す」とつづり、シャネルのバックに合わせた全身ブラックのスタイルを披露。ファンからは「本当にスタイル抜群で、憧れます」「可愛い！ほんと憧れる。こんなに可愛く、歳を重ねられるな