指原莉乃プロデュースのアイドルグループ ≠ME主演！『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』が、6月10日（水）25時09分〜 日本テレビ（関東ローカル）にて放送スタート。TVer、日テレ無料(TADA)では地上波番組放送後より見逃し配信を実施。本作は、人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ。オークラは、バナナマンや東京03の単独公演に初期から現在まで関わり続け、『ゴッドタン』や『バナナサンド