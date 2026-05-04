タレントの指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ＭＥ」が４日、東京・有明の東京ガーデンシアターで初のアリーナツアーの初日を迎えた。昼夜２公演で１万３６００人を動員。この日解禁されたツアータイトルにも掲げ、今公演のために書き下ろされた「喝采パレード」で幕を開けると、冨田菜々風は「アリーナツアー、行くぞ！」と気合たっぷり。尾木波菜も「最高の思い出、作っちゃいましょう！」と呼びかけた。