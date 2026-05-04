トッテナム・ホットスパー（スパーズ）を率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、3日のプレミアリーグ第35節アストン・ヴィラ戦を振り返った。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えた。49年ぶり降格の危機に瀕してデ・ゼルビ監督を招へいしたスパーズは、前節のウルヴァーハンプトン戦で待望の16試合ぶり白星を挙げた。そして今節は敵地でアストン・ヴィラと対戦すると、試合を通じて強度の高いプレーで主導権を掌