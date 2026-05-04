セブン‐イレブンの抹茶アイス特集♡贅沢ラインアップで初夏を満喫

初夏の気配が近づくこの季節、セブン‐イレブンから抹茶好きにはたまらない新作アイスが登場します。5月9日の「アイスクリームの日」を盛り上げるべく、こだわり素材を使った3商品が4月28日（火）より順次発売。さらに人気商品のプレゼントキャンペーンも開催され、毎日のご褒美タイムがもっと楽しくなりそう♡和の香りとひんやり甘さに包まれる、今だけの特別なラインアップをご紹介します。

抹茶好き必見の新作アイス3選

今回発売されるのは、味わいも見た目も魅力的な抹茶アイス3種類です。

セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク



価格：328円（税込354.24円）

京都府産宇治抹茶を100％使用。抹茶のうま味とほろ苦さに、ミルクアイスのまろやかさが重なり、まるで抹茶ラテのような上品な味わいです。黒糖入りコーンの香ばしさもポイント。

メーカー：赤城乳業

ナナズグリーンティー 抹茶パフェ



価格：388円（税込419.04円）

人気カフェ「ナナズグリーンティー」と初コラボ。抹茶アイスに、つぶあん、抹茶蜜、おもち、クッキークランチなど6種類の素材を重ねた贅沢仕様。食感の変化も楽しい一品です。

メーカー：井村屋

匠茶最中



価格：348円（税込375.84円）

京都府産宇治抹茶の一番茶を使用した最中アイス。生クリームや和三盆、小豆甘納豆使用の餡を合わせ、素材の奥深い味わいを楽しめます。

メーカー：森永製菓

※いずれも数量限定、全国販売。

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アイスクリームの日ってどんな日？

5月9日は「アイスクリームの日」。1964年5月9日に日本アイスクリーム協会の前身団体が記念事業を行ったことが由来とされています。

毎年この時期には、全国でイベントや限定商品が登場し、アイス好きにとって見逃せないシーズンに。今年のセブン‐イレブンは、抹茶づくしのラインアップで気分を盛り上げてくれます。

クーリッシュ購入で限定シールも

4月30日（木）からは、ロッテ「クーリッシュ」対象商品を2個購入すると、オリジナルの「＃妄想パッケージのぷくっとしあわせ クーリッシュミニシール」を1個プレゼント。

ロッテ クーリッシュ バニラ

価格：180円（税込194.40円）

ロッテ クーリッシュ 香るマスカット

価格：180円（税込194.40円）

各店先着30個限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

ひんやり抹茶で初夏を楽しんで

抹茶の深い香りや上品な甘さを堪能できる、セブン‐イレブンの期間限定アイスは、忙しい毎日に癒しをくれる存在。食後のデザートやおうちカフェタイムにもぴったりです。

さらにキャンペーンまで楽しめるこの時期は、立ち寄るたびにワクワクしそう♪数量限定商品も多いため、気になるフレーバーはぜひ早めに味わってみてくださいね。