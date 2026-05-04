＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞自身3度目の最終日最終組。勝みなみは崩れた。4バーディ・6ボギー・2ダブルボギーの「78」。今季平均スコア「70.33」でツアー7位につけるなか、今季ワーストの内容となった。〈連続写真〉飛ばしに効く！勝みなみ“朝のお尻ほぐし”はどんな効果が？首位のネリー・コルダ（米国）とは4打差。それを詰めていきたかった。「普